AK Parti'den Netanyahu'ya çok sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu ve yönetiminin Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine sert bir dille tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir. Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir. İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…Türkiye, Ortadoğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir.