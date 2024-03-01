Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi Forumu vesilesiyle Antalya'da bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.



Görüşmede Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanımıza Fahri Aksakallı ünvanını takdim etti.