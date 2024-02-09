Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanı ortaya çıktı! 20 günde rakam değişti

Göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar vaat ettiği birçok projeyi hayata geçiremeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez metro yapımı konusunda kendini yalanladı. İmamoğlu, seçim günü yaklaştıkça yaptığını iddia ettiği metro kilometresini arttırdı. Haber 7'nin haberine göre ise gerçek bambaşka çıktı.Yaz ve kış tatillerinden fırsat bulduğu sürelerde zamanını İstanbul'da geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık görev süresince hizmet belediyeciliği yerine kendisini reklam belediyeciliğine adadı. Kendisinden önceki AK Parti döneminde yapılan hizmetleri kendisi yapmış gibi gösteren CHP'li başkan 20 gün önce İstanbul'un çeşitli bölgelerine astığı afişlerde 'İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. 47,3 kilometre yeni metro hattı açtık' ifadelerine yer vermişti.31 Mart seçimleri yaklaştıkça İmamoğlu yaptığını iddia ettiği metro hattı uzunluğunun sayısını arttırdı. Bugüne kadar 47,3 kilometre metro yaptığını öne süren İmamoğlu, seçime sayılı günler kala bu rakamı 65,1 kilometreye çıkardı. Dün yeni afişler hazırlatan İBB, 20 gün önce asılan aynı görselin üzerine '65,1 kilometre metro hattı açtık' ifadelerini yazdırdı.Belediye başkanlığı adaylığı döneminde 5 yılda 230 kilometre metro vaat eden İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı metro uzunluğunun ise sadece 8 kilometre olduğu ortaya çıktı. Son 5 yılda 43,5 kilometre metro yapıldığı, Bunun 35.5 km AK Parti döneminde başlanan ya da biten metro projeleri olduğu, İmamoğlu yönetimin ise 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapabildiği öğrenildi.