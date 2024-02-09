Ekrem İmamoğlu'nun metro yalanı ortaya çıktı! 20 günde rakam değişti
CHP'li Ekrem İmamoğlu bu kez kendini afişlerle yalanladı. 20 gün önce asılan afişlerde '47,3 km metro yaptık' diyen İmamoğlu, dün astığı afişlerde ise 65.1 km metro yaptığını iddia etti. Gerçek rakam ise görenleri şaşkına çevirdi.
Göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar vaat ettiği birçok projeyi hayata geçiremeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez metro yapımı konusunda kendini yalanladı. İmamoğlu, seçim günü yaklaştıkça yaptığını iddia ettiği metro kilometresini arttırdı. Haber 7'nin haberine göre ise gerçek bambaşka çıktı.
20 GÜN ÖNCE 47,3 KİLOMETRE METRO YAPTIĞINI İDDİA ETTİ
Yaz ve kış tatillerinden fırsat bulduğu sürelerde zamanını İstanbul'da geçiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık görev süresince hizmet belediyeciliği yerine kendisini reklam belediyeciliğine adadı. Kendisinden önceki AK Parti döneminde yapılan hizmetleri kendisi yapmış gibi gösteren CHP'li başkan 20 gün önce İstanbul'un çeşitli bölgelerine astığı afişlerde 'İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. 47,3 kilometre yeni metro hattı açtık' ifadelerine yer vermişti.
20 GÜN SONRA YAPILAN METRO HATTINI 65,1 KİLOMETREYE ÇIKARDI
31 Mart seçimleri yaklaştıkça İmamoğlu yaptığını iddia ettiği metro hattı uzunluğunun sayısını arttırdı. Bugüne kadar 47,3 kilometre metro yaptığını öne süren İmamoğlu, seçime sayılı günler kala bu rakamı 65,1 kilometreye çıkardı. Dün yeni afişler hazırlatan İBB, 20 gün önce asılan aynı görselin üzerine '65,1 kilometre metro hattı açtık' ifadelerini yazdırdı.
GERÇEK RAKAM 8 KİLOMETRE ÇIKTI
Belediye başkanlığı adaylığı döneminde 5 yılda 230 kilometre metro vaat eden İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı metro uzunluğunun ise sadece 8 kilometre olduğu ortaya çıktı. Son 5 yılda 43,5 kilometre metro yapıldığı, Bunun 35.5 km AK Parti döneminde başlanan ya da biten metro projeleri olduğu, İmamoğlu yönetimin ise 5 yılda sadece 8 kilometre metro yapabildiği öğrenildi.