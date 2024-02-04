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İzmir'de taksiciyi katleden caniden kan donduran telefon

Gece saatlerinde müşteri olarak bindiği taksinin sürücüsü Oğuz Erge’ye kurşun yağdıran ve ölümüne neden olan cani, olayın ardından şoförün kızını arayarak, "Baban kan kaybından ölecek" dedi. İncelemelerin ardından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Ekleme: 4.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 4.02.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de taksiciyi katleden caniden kan donduran telefon
Türkiye, İzmir'de yaşanan acı olayı konuşuyor.

Taksicilik yapan evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Oğuz Erge, aracına aldığı yoldu tarafından acımasızca öldürüldü.

Olay kısa sürede sosyal medyada infiale yol açtı.

Genç adam defnedilirken geriye ise acılı ailesi ve olaya ilişkin ayrıntılar kaldı.

Para alır gibi yapıp tabancayı çıkardı

Olayı hatırlayalım...

Gaziemir ilçesinde, gece 03.30 sıralarında yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak taksiye bindi.

Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

Önce vurdu sonra gasbetti

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbetti.

O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Erge caniye, soğuk havada dışarda bırakmayacağını söylediği duyuluyor.

Ardından vurulduktan sonra da, 'Bazen insanlara güvenmeyeceksin.' dediği anlar kameraya yansıdı.

'Baban kan kaybından ölecek'

Olayın ardından Erge'nin komşularından Aslan Kocalar, şu bilgiyi aktardı:

'İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki 'Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'Herkese güvenme' diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar.'.

Tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi.

Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sosyal medyada günlerdir konuşulan olayın ardından bir yeni gelişme yaşandı.

4 milyon TL yardım toplandı

Ailesi için, 4 milyon TL yardım toplandı. Oğuz Erge'nin ailesi için yarım kampanyası başlatıldı.

Erge'nin kanser tedavisi gören eşi ve ailesi için 72 saat süren kampanyada 24 saat içinde 4 milyon TL para toplandı.

Hayatını kaybeden taksicinin 15 yaşında bir kızı ve cezaevinde olan bir oğlu bulunuyor.
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