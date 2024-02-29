Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere söz konusu şehre gitti.Bakan Fidan, burada çeşitli temaslarda bulundu. Muhataplarıyla ülkeler arasındaki ilişkileri ele aldı. Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Antalya'da bir araya geldi.İkili siyasi ilişkilerin ele alındığı görüşmede, savunma sanayi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirildiği aktarıldı.Geçen yıl iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin aşıldığı hatırlatılarak, tarafların ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki müteakip projeleri değerlendirdiği kaydedildi.Görüşmede, tarafların bölgesel konuları kapsamlı şekilde konuştuğuna dikkati çekilerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde daha fazla iş birliği yapılabilecek alanların gündeme geldiği bilgisi paylaşıldı.Bakan Fidan, forum öncesinde, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapması planlanan ziyaretin hazırlıklar ele alındı.Fidan ve Hüseyin, aralık ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ardından, kısa süre içinde Bağdat'ta yapılması öngörülen Güvenlik Zirvesi'nin takvimini de görüştü. Taraflar, Irak'taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu Projesi'ni de değerlendirdi.Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile de görüşme gerçekleştirdi.Gambia Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Fidan'ın görüştüğü bir diğer isim oldu.Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika'daki önemli ortaklarından olan Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu iletti.İki ülke, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.Görüşmede, ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili durum ele alındı.