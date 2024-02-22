Balıkesir'de düzensiz göçmen organizasyonu: 173 kaçak yakalandı, 2 araç ele geçirildi

Düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla sürüyor.Ekipler, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan göçmenlere ve ülkeye giriş yapmalarına olanak sağlayan göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyor.Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.Son olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde; 7 farklı göçmen grubu yakaladı.Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 organizatör, 172 Afganistan, bir Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenleri taşımakta kullanılan 2 araç ele geçirildi.Yakalanan 2 organizatörden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli işlemler devam ediyor.