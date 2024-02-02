Elazığ’da Roma dönemine ait sikke ve heykel ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada, bin 750 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, bin 150 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli resim, figür ve yazılar olan sikke ile 131 farklı figür ve şekilde heykel ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.