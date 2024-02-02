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Apple'ın 3 aylık geliri 119 milyar doları aştı: Çin'deki satışlarda düşüş var

Apple, 2024 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık dönemde 119,6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Ekleme: 2.02.2024 - 09:37 Güncelleme: 2.02.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Apple'ın 3 aylık geliri 119 milyar doları aştı: Çin'deki satışlarda düşüş var
Apple, 2024 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık döneme ait bilançosunu açıkladı.

Şirketin geliri, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 119,6 milyar dolara yükseldi. Apple'ın bir önceki yılın aynı döneminde elde ettiği gelir ise 117,1 milyar dolardı.

Bu açıklama, şirketin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini gösterirken, Apple'ın son bir yıldaki ilk gelir artışını kaydettiği belirtildi.

Çin'deki satışlar düştü

Öte yandan şirketin önemli pazarlarından Çin'deki satışları ise yüzde 13 azaldı.

Apple'ın hizmet gelirleri ise 23,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Apple'ın net kârı, geçen yılın son üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 33,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net kârı, 2022'nin aynı döneminde yaklaşık 30 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

iPhone satışları yükseldi

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı. iPhone satışlarının tutarı Ekim-Aralık 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artarak 69,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 0,6 artışla 7,8 milyar dolara çıkarken, iPad satışlarının tutarı da yüzde 11 azalışla 7 milyar dolara düştü.
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