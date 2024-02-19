Ekrem İmamoğlu’ndan skandal açıklama: İstanbul’da kentsel dönüşüme karşı çıktı!

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, çöp çamur çukur demekti. 2019'dan bu yana büyükşehirleri projeler ve yatırımlarla değil yalnızca algı operasyonuyla yöneten CHP'li belediyeler, yerel seçime sayılı günler kala panikledi.CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un deprem tehlikesini görmezden geldi. Bilim adamlarının deprem uyarılarına kulak asmayan ve görev süresi boyunca İstanbul'a verdiği 100 bin konut sözünü bile yerine getirmeyen Ekrem İmamoğlu'ndan yine akla ziyan açıklamalar geldi.Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul için depreme dayanıklı 650 bin konut vaadini hedef alan Ekrem İmamoğlu, "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken bir şey. Tabii benim için kötü bir şey değil bu yaptıkları ama yine de üzülüyorum" diyerek açık açık İstanbul'da kentsel dönüşümü engellemeye yönelik skandal açıklamalara yer verdi.2019'dan bu yana 100 bin konut sözüne rağmen ancak 9 bin 535 konut yapabilen Ekrem İmamoğlu'na tepkiler gecikmedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek "Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor" ifadelerine yer verdi. Sosyal medya hesabından İstanbul için kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirten Kabaktepe, şu ifadelere yer verdi:CHP'li aday yeni bir açıklama yapmış, akla ziyan! Herhalde bu açıklamayı da 'yapay zeka' ile planladılar.Kişi kendinden bilir işi! İstanbul'a 100 bin konut sözü verip bunun onda birini bile yapamayan basiretsiz anlayış, İstanbul'a verdiğimiz depreme dayanıklı 650 bin güvenli konut sözümüze "yapılamaz, yapılmamalı" diyor.Bu binaların kentsel dönüşüme girmesine, İstanbul'un değişimine karşı çıkan bu siyasi zihniyeti iyi tanıyın.Kendi siyasi çıkarları söz konusu olunca 'değişimci' olanlar, iş vatandaşın can ve mal güvenliğine gelince 'istemezükçü' oldular.İstanbul'da büyük bir afet riski var mı? Evet.İstanbul'da yüz binlerce riskli yapı var mı? Evet.İstanbul'da afetlere ve büyük risklere karşı 5 yıldır sadece uyuklayan, sempozyum düzenlemekten öteye gidemeyen bir misafir başkan var mı? Evet.Ama iş yapmaya gelince hevesleri yok. İcraatları yok. Yönetim aklı, sağduyu, vicdan, empati yok. Kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalan tembel CHP'li İBB yönetimi, sorumluluktan kaçmak için 'bu kentsel dönüşüm yapılamaz, yapılmamalı' diyor.CHP'li adayın keyfi öyle istiyor çünkü; 'Kentsel dönüşüm yapmayacağız, insanları afetlere terk edeceğiz, yarı zamanlı başkanlık yapacağız!' Yok öyle yağma! Buradan söz veriyorum! İstanbul, tarihin gördüğü en nitelikli ve hakkaniyetli kentsel dönüşümle afetlere karşı risksiz bir şehir haline gelecek. Tatil beldelerinden afet koordinasyonunu yönetmeye çalışan bu vurdumduymazlık ve vicdansızlık, İstanbul'un kaderi değildir ve asla da olmayacaktır!"