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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenliği tarafından ölüme terk edilen 13'ü çocuk 24 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Deniz ortasında mahsur kalan ve ölümle baş başa bırakılan mülteciler Türk askerine teşekkür ettiler.

Ekleme: 16.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler Yunan unsurlarının vicdansızlığı sebebiyle ölüme terk edildi. Midilli açıklarında Yunan sahil güvenlik ekipleri mültecilerin lastik botunun motorunu söktüler.

Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenleri yine ölüme terk etti.

Göçmenler, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak istedi. Ancak kaçak göçmenlerin bulunduğu bot, Midilli Adası'na yaklaştığı sırada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

13'ü çocuk 24 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 13’ü çocuk 24 kaçak kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Lastik bottaki motorun söküldüğü görüldü

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.
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