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Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Apple, iPhone SE ile iPhone 16 serisini birleştirip, ikisini birlikte piyasaya sürebilir. Yeni telefonların nasıl bir kamera tasarımına sahip olacağı da yavaş yavaş belli oluyor.

Ekleme: 16.02.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor
iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Şimdi de 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 modelleri hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Yeni ortaya çıkan rapora göre Apple, iPhone SE serisi ile iPhone 16 modellerini birleştirecek.

İki yeni model geliyor

Bu birleşme sonucunda, iPhone 16 modellerine ek olarak iPhone 16 SE ve iPhone 16 SE Plus adında iki model daha piyasaya sürülecek.

Uygun fiyatlı, ancak daha büyük ekranlı iPhone arayışında olan tüketiciler, iPhone 16 Plus SE'yi tercih edebilecek.

Edinilen bilgilere göre tek arka kamera kurulumuna sahip olacak iPhone 16 SE ile iPhone 16 Plus SE, Dynamic Island özelliği de sunacak.

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

Kamera düzeni değişiyor

iPhone 16 modellerindeki en dikkat çekici detay ise kamera tasarımında yaşanacak. Apple, Samsung Galaxy S24 serisindeki gibi dikey olarak yerleştirilmiş yeni kamera düzeniyle karşımıza çıkacak.

Bunun yanında, hem iPhone 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor.

iPhone 16 Pro ve Pro Max ise; üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutlarıyla karşımıza çıkacak.

Apple'dan sürpriz: İki yeni iPhone 16 modeli geliyor

iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en uzun batarya ömrüne sahip iPhone modeli olabilir.

iPhone 15 Pro Max'in 29 saat civarındaki batarya ömrü, yeni modelde 30 saatin üzerine çıkabilir.

Sızıntılara göre; iPhone 16 modelinde 3,561 mAh, iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak.

iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ise şu şekildeydi:

iPhone 15 - 3,349 mAh

iPhone 15 Plus - 4,383 mAh

iPhone 15 Pro Max - 4,422 mAh
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