Yunanistan'ın ittiği 23'ü çocuk 43 göçmen, İzmir açıklarında kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler, bir kez daha Türk yetkililer tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Şubat saat 09.35 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-40 tarafından kurtarıldı.ÇOĞU ÇOCUKYapılan kontrollerde lastik bot içerisinde bulunan 43 göçmenden 23'ünün çocuk olduğu belirlendi. Karaya çıkartılan Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.