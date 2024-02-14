Muşlu ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

'Evlat nöbetindeyiz', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.Baba Halit Altun, gazetecilere, 12 yıldır yolunu gözlediği oğlundan teslim olmasını istedi. Çocuklarının sahipsiz olmadığını belirten Altun, 'HDP ve PKK çocuklarımızı okuldan aldı götürdü PKK'ya teslim etti. Van, Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binaları önünde eylemimize devam ediyoruz. HDP ve PKK'ya sesleniyorum, çocuklarımızı getirin. Getirmediğiniz müddetçe elimiz yakanızda olacak.' diye konuştu.Anne Ayten Koçhan da oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Koçhan, 'PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Yeter, bu Kürt davası değil. Gelin devletimize sığının. Dağların başında, taşların dibinde, mağaralarda, deliklerde devlet kurulmaz yavrum. Bir bayrak olur, iki bayrak olmaz. Çocuğum gelse de ben yine bu eylemime devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.