İstanbul’da vahşet: Boğazını kesti! Alo polis: Eşimi öldürdüm!

Maltepe Esenkent mahallesinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Erkan M. 2022 yılında boşandığı Ayşegül Yeşilyurt'la yeniden barışmak istiyordu. 7 yaşında kızları olan çiftin barışma buluşması genç kızın canına mal oldu. Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.İddiaya göre Erkan M. barışma buluşması için gittiği adrese genç kadının erkek arkadaşı Emrah Ç.'yi de davet etti. 3 kişi burada bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Erkan M. ile eski eşi Beste Yeşilyurt arasında yine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada eline cam kırıkları geçiren Erkan M. kadının boğazında derin kesikler açtı. Ağır yaralanan Beste Yeşilyurt hayatını kaybetti.Çocuğunun annesini katleden cani adam ardından telefona sarılıp polisi aradı. "Eşimi Öldürdüm" diyerek ihbarda bulunan Erkan M. gözaltına alındı.Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler genç kızın bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı Emrah Ç. ile de irtibata geçti. Emrah Ç. İfadesinde Erkan M. beni arayıp evde tartıştıklarını söyledi. Ben de adrese gittim bir süre alkol aldık aralarında tartışma çıktı dediği öğrenildi.Genç kızın acılı annesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Anne Yeşilyurt; "Kızım 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı için boşandı.Eski kocası tekrar barışmak istiyordu. Bir erkek arkadaşı vardı o bu durumu öğrenince ikisi arasında sorun çıktı.Olay günü ikisi birden evdelermiş ne yaptılar ne ettiler bilmem ama kızımı canından ettiler. Ben daha küçücük yavrusuna bile annesinin öldüğünü söyleyemedim. Kızıma bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Cezalarını çeksin istiyorum" dedi.