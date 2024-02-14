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Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bilim insanları, gezegenimizi güneş ışınlarından korumak için Dünya'dan 14 milyon kilometre uzağa Arjantin büyüklüğünde bir 'şemsiye' fırlatmayı öneriyor ve bunun iki yıl içinde ısınmayı 1.5 santigrat derece azaltacağına söz veriyor

Ekleme: 14.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek
İklim bilimciler, küresel ısınmanın Dünya üzerindeki etkilerini azaltmak için güneş ışınlarını engelleyecek, Arjantin büyüklüğünde şemsiyeye benzer bir gölgelik geliştiriyor.

Bu çılgın fikir, 1.6 milyon kilometrekarelik gölgenin Dünya sıcaklığını iki yıl içinde 1.5 santigrat derece azaltabileceğine inanan İsrailli araştırmacılardan geliyor.

Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü'ndeki ekip, 2027 yılına kadar gerçekleştirilebileceğini söyledikleri 100 metrekarelik bir prototip için 20 milyon dolara kadar para istiyor.

'Yelken' Dünya'dan 14 milyon kilometreden fazla uzakta duracak ve gölgeleme katmanını açıp kapatarak uzayda hareket edecek.

Toplam maliyet trilyonlarca dolara ulaşabilir

Araştırmacılar öneriyi ileri sürerken, eleştirmenler 'mega yapının' maliyetinin inanılmaz olacağını, İsrail tasarımının trilyonlara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Harvard'lı fizikçi Avi Loeb, proje hakkında şu ifadeleri kullandı:

Uzayda bu 'mega yapılardan' herhangi birinin inşa edilmesi çok pahalı olacak ve fonların askeri bütçelerden barışçıl amaçlara yeniden tahsis edilmesi yoluyla büyük bir uluslararası iş birliğini gerektirecek.

Dünya'yı soğutma planları

Dünya'yı soğutmak için güneşi karartmak veya engellemek, birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı bir konu.

2021'de Bill Gates'in 3 milyon dolarlık girişimi, stratosfere milyonlarca ton tebeşir püskürtmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl Beyaz Saray, küresel ısınmayı durdurmak amacıyla güneş ışığının Dünya yüzeyine çarpmasını engelleme planlarına açık olduğunu duyurdu.

Bu planların hiçbiri tam olarak olgunlaşmamış olsa da İsrail'deki ekip, önümüzdeki üç yıl içinde bir prototipe sahip olmayı bekliyor.

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Cool Earth adı verilen proje, güneş enerjisiyle çalışan bir gemiye sabitlenen hafif güneş yelkenlerinden oluşacak.

Ekip, yenilik için kullanılacak malzeme seti hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Devasa gölgelik esnek olacak ve ekibin onu ilk Lagrange noktasına (L1) götürecek bir aracın içine katlamasına olanak tanıyacak.

L1, uzayda, Güneş ve Dünya gibi iki cisimden oluşan bir sistemin çekim kuvvetlerinin, gelişmiş çekim ve itme bölgeleri ürettiği bir konumdur.

Ekibe göre bu konum, gezegenimizin dev bir kısmının sürekli olarak gölgelenmesine izin verecek.

Bilim insanları uzaya dev bir şemsiye fırlatacak: Amaç güneş ışınlarını engellemek

Bazıları gereksiz buluyor

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik diğer stratejiler takip edilirken bazı uzmanlar, bu girişimin zaman kaybı olduğuna inanıyor.

Fransa'daki Avrupa Bilimsel Hesaplama Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi'nde doktora adayı olan Susanne Baur, New York Times'a devasa şemsiyenin 'astronomik açıdan pahalı olacağını ve zamanında uygulanamayacağını' söyledi.

Maliyetlerin yanı sıra, güneş fırtınaları veya asteroitler kalkana zarar verebilir ve kalkan ani ısınmayla karşı karşıya kalabilir.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Planetary Sunshade Foundation'ın genel müdürü Morgan Goodwin, uzay yolculuğunun düşen maliyetleri nedeniyle gölgenin gelecekte bir olasılık olduğunu belirtiyor.
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