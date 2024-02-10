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İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak! Avrupa'da tek olacak

İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak" dedi.

Ekleme: 10.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak! Avrupa'da tek olacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İSTANBUL HAVALİMANI BİR İLKE DAHA İMZA ATACAK

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları (Triple RWY Operations TRO)' uygulaması için 2022'den beri çalıştıklarını belirterek, 'Uygulamanın hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak.' dedi.

AVRUPA'DA TEK OLACAK

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Raporu'na göre, bu havalimanının 29 Ocak-4 Şubat döneminde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

'İstanbul Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Bunun konumunu, haklarını daha da güçlendirmemiz gerekir. İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların mümkün olan en etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak.'

İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak! Avrupa'da tek olacak

'(İSTANBUL) HAVALİMANI'NDA ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRALIM İSTİYORUZ'

Uraloğlu, bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışının emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacağını söyledi.

Uygulamanın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eurocontrol Ajansı ile emniyet analiz çalışmasının başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, 'Fransa'da bulunan Eurocontrol biriminde yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Türkiye uygulamanın yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ülkelerden biri olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı bağımsız üçlü (iniş-kalkış) paralel pist kullanımının da mümkün olacağını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nın kullanımına ve gelen taleplere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Şu anda İstanbul Havalimanı'nda yüzde 80'e yakın oranda Türk Hava Yollarının (THY) etkisi var. Havalimanında çeşitliliği artıralım istiyoruz. Yabancı hava yolu şirketlerinden talep var. Diğer hava yollarını da cezbetmek istiyoruz. Biz THY'nin şu an elde ettiği konuma zarar getirmeyecek davranışla süre
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