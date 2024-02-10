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B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Resmen başladı: Bu haber milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Trafikte yeni dönem başladı. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Peki nasıl olacak? B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanmanın şartları neler? İşte tüm detaylar...

Ekleme: 10.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Resmen başladı: Bu haber milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; B sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de kullanılabilecek.

B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanmanın şartları neler?

Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak.

Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak.

B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Resmen başladı: Bu haber milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.

Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.


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