Bakan Fidan, İsveç ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü. Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.