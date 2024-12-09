Sömestr tatili tarihi: Okullarda sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Sömestr tatili için artık geri sayım başladı. Okullarda birinci dönemin sona ermesini bekleyen milyonlarca öğrenci, karne notu hesaplarını yapmaya başladı. Yoğun ders temposunun ardından 15 gün boyunca dinlenecek olan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen sömestr tatili tarihlerine çevirdi. Peki, 2024-2025 sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

2024-2025 sömestr tatili için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl ocak ayına doğru başlayan tatil araştırmaları, bu yıl da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, sene başında tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.ARA TATİLLER NE ZAMAN?Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.