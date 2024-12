Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye ve Esad açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;Şu an itibarıyla İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esad'a bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. An itibarıyla İdlib'den sonra Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor. Maalesef bölge sıkıntıda.Dün Lübnan'dan yine sayın Başbakan'dan bir haber aldık. Görüşme talebi. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın suskun olduğu dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz.Tüm dünya başta BM teşkilatı olmak üzere dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti koyuyorlar, koyacaklar. Biz birbirimizle olan görüşmelere devam edeceğiz.