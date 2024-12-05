Araç sahipleri dikkat! Bu kez motorine indirim geliyor 5 Aralık 2024 fiyatları

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! Bu kez motorine indirim geliyor... İşte 5 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! İşte 3 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...BENZİNDEN SONRA MOTORİNE İNDİRİM GELİYORDün benzin grubuna 0,97 TL indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş indirim geliyor.Benzin: 42,09 TLMotorin: 44.18 TLLPG: 26.03 TLBenzin: 41,98 TLMotorin: 44.12 TLLPG: 25.49 TLBenzin: 42,51 TLMotorin: 44.76 TLLPG: 26.04 TLBenzin: 43.01 TLMotorin: 45.25 TLLPG: 25.94 TL