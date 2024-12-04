Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı: Eşinin feryadı yürekleri dağladı...

Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam şehit düştü.Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı.ŞEHİDE SON GÖREV: BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU...Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu."CANIM EŞİM DOYAMADIM ALLAH'IM"Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da, ‘Canım eşim, doyamadım Allah’ım’ diyerek ağıt yaktı.Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi.Törene kent protokolü, askeri erkan ve Eren Kızıldağ’ın yakınları katıldı.