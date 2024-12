Gala elbisesi çok beğenildi

Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı final yapan popüler dizilerden Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteri ile ünlenen ve şimdilerde de Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile ekranlarda boy gösteren Sezen her açıklaması ve her kıyafetiyle gündem olmaya devam ediyor.GALANIN GÜZELİÖzel hayatı, samimi itirafları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile çok konuşulan Sezen son olarak Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Şımarık filminin galasına damga vurdu.Geceye yeşil saten elbisesi ile katılan Melis Sezen kırmızı ruju ve açık saçları ile takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin bu hali çok beğenildi.