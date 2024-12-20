Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı... Doların kuvvetli kalması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.Dolar 2 yılın zirvesinde işlem görüyor. Bu da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.Bugün ABD'de açıklanacak çekirdek PCE dolar ve altın hareketlerini değiştirebilir.Gram altın 2,936 TLÇeyrek altın 4,792 TLYarım altın 9.644 TLCumhuriyet altını 19.785 TLONS altın 2,600 dolar