Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı... Doların kuvvetli kalması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.
Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı... Doların kuvvetli kalması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.
Dolar 2 yılın zirvesinde işlem görüyor. Bu da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.
Bugün ABD'de açıklanacak çekirdek PCE dolar ve altın hareketlerini değiştirebilir.
Gram altın 2,936 TL
Çeyrek altın 4,792 TL
Yarım altın 9.644 TL
Cumhuriyet altını 19.785 TL
ONS altın 2,600 dolar
Dolar 2 yılın zirvesinde işlem görüyor. Bu da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.
Bugün ABD'de açıklanacak çekirdek PCE dolar ve altın hareketlerini değiştirebilir.
Gram altın 2,936 TL
Çeyrek altın 4,792 TL
Yarım altın 9.644 TL
Cumhuriyet altını 19.785 TL
ONS altın 2,600 dolar