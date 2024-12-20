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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı... Doların kuvvetli kalması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.

Ekleme: 20.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı... Doların kuvvetli kalması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.

Dolar 2 yılın zirvesinde işlem görüyor. Bu da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor.

Bugün ABD'de açıklanacak çekirdek PCE dolar ve altın hareketlerini değiştirebilir.

Gram altın 2,936 TL

Çeyrek altın 4,792 TL

Yarım altın 9.644 TL

Cumhuriyet altını 19.785 TL

ONS altın 2,600 dolar