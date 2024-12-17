Kömür sobası patladı! Çok sayıda yaralı var

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518 Sokakta iki katlı müstakil bir binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre İ.A. ve ailesinin yaşadığı evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşerek patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde bulunan İ.A. ile aile bireyleri A.A., M.A., A.A. ve K.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Evde ve eşyalarda hasara neden olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.