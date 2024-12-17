Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Kent genelinde son bir haftada polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10-16 Aralık 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİOperasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda, 87 adet sentetik ecza, 62,37 gram metamfetamin, 37 adet ecstasy, 31,79 gram sentetik kannabinoid, 0,89 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.5 KİŞİ TUTUKLANDIGözaltına alınan 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.