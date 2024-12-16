Park halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul Avcılar’da park halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 09.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Sokak'ta park halinde bulunan kamyonette çıktı. Ahmet Burak'a ait olduğu öğrenilen kamyonetin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.Çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, yanan araç cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.