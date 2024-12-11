İran dini lideri Hamaney, Esad'ın devrilmesi hakkında ilk kez konuştu

Beşar Esad yönetiminde tarihin en karanlık süreçlerinden birini yaşayan Suriye, muhaliflerin ayaklanmasıyla özgürlüğüne kavuştu.Heyet Tahrir-Şam liderliğinde 12 günlük isyan sonucunda Esad hanedanlığı son buldu.Suriye yeniden inşa sürecine girerken, iç savaş boyunca Esad'a desteğini sürdüren İran'dan ilk resmi açıklama geldi.İran dini lideri Ali Hamaney, Esad rejiminin düşüşü sürecinde özellikle bir komşu ülkenin rolüne dikkat çekti.Hamaney, Suriye'de yaşananların temelinde Amerika ve İsrail'in ortak bir planının olduğunu vurguladı.'Suriye'de Suriye'de yaşananların arkasında ABD ve İsrail var. Onlar planladı, bundan şüphe etmiyoruz.' diyen Hamaney, 'Bunun için elimizde kanıt var' ifadelerini kullandı.Hamaney, 'Yaşananlarda komşu bir ülkenin de payı var. Komşu ülke Esad'ın devrilmesinde bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor' sözleriyle yeni bir tartışmayı ateşledi.'Asıl suçlu ABD ve Siyonizm'dir ' ifadeleriyle açıklamalarına devam eden Hamaney, şöyle konuştu:İşte direniş budur, işte direniş cephesi budur: Ne kadar baskı uygularsanız, o kadar güçlenir; ne kadar suç işlerseniz, o kadar motive olur; ne kadar onlarla savaşırsanız, o kadar yayılır. Ve size şunu söylüyorum, Allah'ın yardımıyla direnişin kapsamı, her zamankinden daha fazla, tüm bölgeyi kapsayacaktır.Hamaney açıklamasını 'Direnişin anlamından habersiz, cahil bir analizci, direniş zayıflarsa, İslam İran'ı da zayıflar diye düşünüyor. Ama ben size Allah'ın izniyle, Allah'ın kudretiyle şunu söylüyorum: İran güçlüdür ve daha da güçlü olacaktır.' ifadeleriyle sonlandırdı.