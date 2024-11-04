  • USD: 34,28 - 34,34
  • EURO: 37,35 - 37,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne’de acı olay: 15 metre yükseklikten düşen bebek...

Edirne'de 2 yaşındaki Metehan Gürtunca, evinin penceresindeki sinekliğin açılmasından dolayı 15 metre yükseklikten betona düşerek hayatını kaybetti.

Ekleme: 4.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 4.11.2024 - 14:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Edirne’de acı olay: 15 metre yükseklikten düşen bebek...Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 2 yaşındaki bebek Metehan Gürtunca, penceredeki sinekliği açılmasıyla yere düştü.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek ağır yaralandı.

Edirne’de acı olay: 15 metre yükseklikten düşen bebek...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edirne’de acı olay: 15 metre yükseklikten düşen bebek...

Metehan'ın cenazesi, Edirne Fatih Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığına defnedildi.