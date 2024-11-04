Bakan Kurum: İklim kanunu ile ilgili adımları bir anayasa gibi atacağız

Birçok kurum ve kuruluştan 26 üyesi bulunan İDUKK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Ankara'da toplandı. 2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi yol haritası ile COP29 hazırlıklarının değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi her zaman siyaset üstü konular olarak ele aldıklarını kaydetti.OVP'DEKİ HEDEFLERE GÖRE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIÇevreyi korumayı ve şehirciliği dijital dönüşüm ve akıllı şehirler vizyonuyla planladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim dostu ve yeşil dönüşüm eksenli bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen dijital dönüşüm ve yeşil finansman mekanizmalarına ulaşmak üzere gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bakanlık olarak bu çalışmalarımızı iki ana eksen üzerine kurduk. Dijital dönüşüm için akıllı şehirler vizyonumuz ve yeşil dönüşüm için de çevre ve iklim değişikliği alanlarında yürütmüş olduğumuz çalışmalarla bu süreci yönetiyoruz” dedi.İKLİM KANUNU'NUN 2025 YILINDA YASALAŞMASI BEKLENİYORBakan Murat Kurum, İklim Kanunu ile ilgili çalışmaları bütün paydaşlarla bitirdiklerinin altını çizerek, “Gazi Meclisimize gönderdik. 2053 Net Sıfır Emisyonu hedefi doğrultusunda atılacak adımların altlığı olacak İklim Kanunu da Gazi Meclisimizde 2025 yılında yasalaşması ile birlikte bu kararların adımlarını bir anayasa gibi atacağız. Belirttiğimiz hedefler doğrultusunda gerek yerel yönetimler gerekse sivil toplum örgütleri gerekse de özel sektörümüzle birlikte bu çalışmaları ülkemizin her sektöründe yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.“COP29'DA ALDIĞIMIZ KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ”Bakan Kurum, bu toplantıda “2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi” ile ilgili yol haritasını görüşeceklerini ve alınacak kararları 11-22 Kasım arasında Azerbaycan'da düzenlenecek COP29 Taraflar Konferansı'nda açıklayacaklarını söyledi. Bakan Kurum şöyle devam etti: Bugünkü toplantımızda COP29 kapsamında, müzakereler ve girişimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Dijitalleşme girişiminin kamuoyu ile paylaşılması konusunu da ele alacağız. Masaya yatıracağımız yol haritası ve ortaya koyacağımız strateji ile inşallah ülkemizin küresel iklim krizine karşı en güçlü adımları atmasını sağlayacağız.ULUSAL DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ'NDE HEDEF YÜZDE 60Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda birçok alanda önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, yapılan çalışmaları anlattı: Paris İklim Anlaşması'nı ülkemizin özgün konumunu koruyarak ve hakkaniyet ilkesini gözeterek Gazi Meclisi'mizden yetki alarak onayladık. Ulusal Katkı Beyanımızda artıştan, azaltım oranımızı yüzde 21'den yüzde 41'e çıkardık. Dünyaya örnek olan ve iklim diplomasisinde çığır açan Sıfır Atık modelini başarıyla uyguluyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanı sıra büyük bir zihniyet dönüşümünü de gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Ulusal Depozito Yönetim Sistemi sayesinde 2035 yılında ülkemizdeki geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. 2018 yılında yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e çıkardık, 2030 yılında ise hedefimiz yüzde 15'e çıkarmak.“ULUSAL TAKSONOMİ YÖNETMELİĞİNİ 2025'TE UYGULAYACAĞIZ”Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarını karşılayacak “Ulusal Yeşil Taksonomi” yönetmeliğini 2025 yılında uygulayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarımızı daha da artıracağız. İklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadele etmek çok değerli. 81 ilde İl İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulları bu kapsamda çalışacak ve yerelde de iklim değişikliğine uyum bağlamında projeleri gerçekleştirecekler” şeklinde konuştu.ÇEVRECİ KONUT ÜRETİMİ22 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3.3 milyon konutun çevreye saygılı ve sıfır atık uyumlu olacak şekilde inşa edildiğine dikkat çeken Bakan Kurum, deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerini aynı şekilde yapıldığına vurgu yaptı.