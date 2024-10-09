O ülkede kasırga alarmı! Son yüzyılın en güçlüsü olacak

ABD'nin Florida eyaleti, 227 kişinin yaşamını yitirdiği Helene Kasırgası'nın ardından bu şehri vurması beklenen Milton Kasırgası için alarma geçmiş durumda. Milton Kasırgası'nın 9 Ekim'de eyaletin batısındaki Tampa Körfezi'nden karaya ulaşabileceği açıklandı.ABD'de, Florida'ya yaklaşan Milton Kasırgası'nın şiddetinin 5'inci kategoriye yükseldiği bildirildi. Eyalet yetkilileri, can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirleri yayımlamaya başladı. Kasırganın geçiş güzergahında bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı açıklandı.ABD'li yetkililer, tahliye emrinin Florida'nın en az 50 ilçesini kapsadığını belirtti. Yetkililer, eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.Kasırga Merkezi, Milton'un çarşamba akşamı, yaşamı büyük ölçüde tehdit eden büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağını belirtti. Kasırga Merkezi, ayrıca taşkın riski taşıyan, Tampa Körfezi de dahil bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde, yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği öngörüsünde bulundu. Ayrıca kasırganın hızı akşam saatlerinde saatte 180 mile yani yaklaşık 290 kilometreye çıkması bekleniyor.Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın devasa bir kasırga olduğuna dikkat çeken ABD Başkanı Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurgularken şunları kaydetti;''Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir.'Son olarak ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın 'en güçlüsü' olabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.Miami kentinde yetkililer ve cankurtaran gönüllüleri yaklaşan kasırgaya önlem olarak vatandaşlara kum torbaları dağıttı.