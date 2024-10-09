MasterChef Türkiye'de şaşırtan anlar: Mavi takım yemeği unuttu

Yarışmacılar için verilen süre sona erdikten sonra Nevzat portakalı kimseye vermediği için mavi takım 1 yemeği çıkartmayı unuttu. Ayrıca bu haftanın birinci ve ikinci eleme adayı olarak Eda ve Nigar seçildi.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam heyecanlı bir bölüm vardı.MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık için mücadele etti. Şefler, 7 bölge 7 ürün konseptiyle yarışmacılardan menülerini çıkartmalarını istedi.Yarışmacılar ilk etapta pirinç, fındık, nohut, peynir, kuzu, portakal, zeytin verilerek lezzetli yemekler beklendi.Yarışmacılar için verilen süre sona erdikten sonra Nevzat portakalı kimseye vermediği için mavi takım, 1 yemeği çıkartmayı unuttu.Nevzat, tüm suçun kendinde olduğunu söyleyerek takımından özür diledi.MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan krmızı takım oldu.Somer Şef, reçete okudukları için Nigar ve Ezgi'nin bireysel dokunulmazlık oyununa 5 dakika geç başlayacağını açıkladı.Beyza takım olarak kazandığı için de oynayacağı ilk bireysel dokunulmazlık oyununda 5 dakika geç başlayacağını ifade etti.Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, ilk eleme adayı olarak Eda'nın adını söyledi.Takımından en fazla oyu alan Nigar da, ikinci eleme adayı oldu.