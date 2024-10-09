Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor

Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye seyahat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim'de başka bir ülkeye daha gidiyor.Edinilen bilgiye göre Erdoğan günübirlik bir ziyaret için Suudi Arabistan'a gidecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim’de de Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapımı sona eren balkanların en büyük camisi olan Namazgah Cami’nin açılışına katılacak.