CHP'de heykelsiz gün olmaz! Bunu da Ankara'ya diktiler

CHP'de heykel sevdası bitmek bilmiyor.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin anısına anıt yaptı.7 metre yüksekliğindeki 10 Ekim Anıtı, Ankara Gar meydanına yerleştirildi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partilinin katıldığı törenle anıtın açılışı yapıldı.Öte yandan düzenlenen törene, 10 Ekim 2015'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları katılmadı.Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP'nin programda değişiklik yapmasına tepki gösterdikleri için törene katılmadıkları öğrenildi.Ailelerin yanı sıra 10 Ekim anıtının heykeltıraşı Metin Yurdanur da tepki gösterdi ve açılışa katılmadı.Yurdanur, anıt için mücadele edenlerin olmadığı, 10 Ekim ailelerinin razı olmadığı bir ortamda bulunmasının mümkün olmadığını belirtti.