Aksaray'da kaza: Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı, 11 kişi ölümden döndü

Aksaray'daki kaza, saat 07.30 sıralarında Çiftlik Mahallesinde meydana geldi.Osman Gazi Lisesine öğrenci taşıyan Sabri Keskin (58) yönetimindeki öğrenci servisi, kavşakta Kadir Köse'nin (43) kullandığı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücülerden Sabri Keskin ve serviste bulunan 16 öğrenciden 10'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı polislere anlatan TIR sürücüsü Kadir Köse, “Böyle bir şey olabilir mi, öğrencilere yazık. Ben ana yoldan gidiyordum. Servis aracı tahliye yoldan gelip bana yandan çarptı. Sonra servisten inen çocukların ağız ve burunlarından kan geliyordu” dedi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.