Muğla'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor.Bu kapsamda da son operasyon, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.Fethiye ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 21 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.