Kayseri'de silah ticari yapan şahıs yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de bir operasyona imza attı.25 yaşındaki S.Ö.'nün silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şahsı üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakaladı.Ayrıca şahsın ev ve iş yerinde de arama yapıldı. Yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 14 adet kovan ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.