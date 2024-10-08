Ankara'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak, içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan şüpheliler tespit edildi.Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 8'i mahrem imam, 2'si görevde, 2'si daha önce ihraç edilmiş 4 subay, 7'si görevde, 7'si ihraç edilmiş 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.