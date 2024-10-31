  • USD: 34,18 - 34,24
  • EURO: 37,12 - 37,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osmaniye'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

Ekleme: 31.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:11 / Editör: Atilla Özbir
Osmaniye'de orman yangını: Müdahale sürüyorAmanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz ve 70 personel sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.