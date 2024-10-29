Yer Edirne! Yolcu treni kamyona çarptı! Feci kazada…

Edirne'de 35 yolcuyu taşıyan tren, raylarda bırakılan beton pompası kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis intikal etti. Polis ekiplerinin yapığı araştırmada ise herkesi şoke eden bir durum yaşandı… Beton pompasının şoförü…

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Edirne Tren Garı'ndan aldığı 35 yolcuyu Kapıkule Sınır Kapısı'na götüren tren, Yıldırım Mahallesi yakınlarında, bir kısmı raylarda bırakılan beton pompası kamyonuna çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Trende bulunan 35 yolcu ve makinist, yaralanmadıklarını belirterek tedaviyi kabul etmedi.Beton pompasının şoförünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi.Polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, şoföre rastlanılmadı.Yolcuların bulunduğu vagonlar, bir başka trene bağlanarak tekrar Edirne Garı'na getirildi. Yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için, karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Gar'ına götürüldüğü öğrenildi.