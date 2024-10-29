Görenler gözlerine inanamadı! Tamı tamına 2 metre uzunluğunda...

Cengizhan Mahallesi, Aydın Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine giren yılan ev sakinleri tarafından fark edilince, ilçe belediyesi aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede bahçede bulunan yılanı yakaladılar.Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan itfaiye görevlileri tarafından bahçeden alınarak doğal yaşam alına bırakıldı.Olay Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi arazide yavru bir yılan yakaladı. Bunun üzerine çevrede bulunan dede ve torunları merak edip hayvana yaklaştı.Dede, yavru yılanı dizinin üstünde torunlarına sevdirirken, ''Bak kızım ne kadar güzel, kaçmaz kızım, ne güzel'' dedi.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.