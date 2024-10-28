Otomobilin yakıt tankından 10 kilogram eroin çıktı
Adana’da narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilogram eroin ve 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Meki Z.'nin (58) indirildiği araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine açılan yakıt tankının içine gizlenmiş plastik kutularda 10 kilogram eroin ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Meki Z., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Meki Z., sorgusunda susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meki Z., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.