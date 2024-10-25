Samsun'da 24 adrese uyuşturucu baskını: 17 gözaltı

Türk polisi terör operasyonları yanı sıra uyuşturucu operasyonlarını da sürdürüyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 24 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeği de destek verdi.ARAMALARDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 191 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği, 5 adet tüfek kartuşu, 1 adet esrarlı sigara, 0,50 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.