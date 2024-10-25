MSB: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Hain terör örgütü PKK'ya operasyon üzerine operasyon düzenleniyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hain örgüt üyelerine adeta cehennemi yaşatıyor. PKK mensupları bölgeye sıkışmış durumda.Hain teröristler kaçacak delik arıyor. Hain TUSAŞ saldırısının ardından güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermeye devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a düzenlenen operasyonlarda 30 terörist etkisiz hale getirildi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Güçlüyüz, kararlıyız!Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!