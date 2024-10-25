Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçireceğiz

Önümüze çıkartılan tüm engellere, ihanet şebekelerinin sabotajlarına rağmen savunma sanayi alnında bir destan yazdık. Bu gerçeği dost düşman herkes görüyor. 2022 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz çok iyi biliyor. Askerimizin, polisimizin ihtiyaç duyduğu en basit maddelerin bile yurt dışından alındığı o eski manzaraya son verdik. Birilerinin demir kubbesi olabilir, bizim de çelik kubbemiz var. Önümüze çıkartılan tüm engellere, ihanet şebekelerinin sabotajlarına rağmen savunma sanayi alnında bir destan yazdık. Bu gerçeği dost düşman herkes görüyor. 2022 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz çok iyi biliyor. Askerimizin, polisimizin ihtiyaç duyduğu en basit maddelerin bile yurt dışından alındığı o eski manzaraya son verdik. Birilerinin demir kubbesi olabilir, bizim de çelik kubbemiz var. yyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları:Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin buluştuğu SAHA EXPO'da sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm şirketlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.Önceki gün TUSAŞ'ın yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Bu alçak saldırıda şehit olanlarda Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daime şükranlar hatırlayacağız. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum.Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm tehditleri kaynağında yok etme kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak. TUSAŞ'taki saldırıyı düzenleyen hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmişti. Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir.Teröre meydan okuyan TUSAŞ personeli şahsında bu millet yıkılmayacağını bir kez daha ilan etmiştir. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz.Biz kiralık katil sürülerinin emelllerinin ne olduğunun gayet farkındayız. Bölücü canilerin kanlı eylemlerinin amacının bilincindeyiz.Güvenlik toplantısında atacağımız adımları detaylıca ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefiyle aramıza kşimsenin girmesine izin vermyeceğiz. Hiçbir terör saldırısı bu ülkenin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Türkiye düşmanlarının ülkemizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyiz. Oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçireceğiz.Tuzağa düşmeyeceğiz, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazanların heveslerini kursaklarında koyacağız. Birbirine kenetlenen tüm vatandaşlarımza teşekkür ediyorum. Terörün gayesi sadece kan dökmek değil asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkmizde kimi çevreler terörün bu hedefine ulaşmasına aracılık yapmaktadır. Batıda bir terör eylemi gerçekleştiğinde gösterilen hasssiyetin ülkemize gelince esirgendiğini görüyoruz. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Bu görüntüleri servis edenler kurumlarımıza telafisi zor zararlar vermektedir.Önümüze çıkartılan tüm engellere, ihanet şebekelerinin sabotajlarına rağmen savunma sanayi alnında bir destan yazdık. Bu gerçeği dost düşman herkes görüyor. 2022 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz çok iyi biliyor. Askerimizin, polisimizin ihtiyaç duyduğu en basit maddelerin bile yurt dışından alındığı o eski manzaraya son verdik. Birilerinin demir kubbesi olabilir, bizim de çelik kubbemiz var.