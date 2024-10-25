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MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi
Ekleme: 25.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:57 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi