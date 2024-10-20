MİT, PKK/KCK için haraç toplayan 2 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

Güvenlik güçlerinin terör ile mücadelesi kapsamında sınır ötesi nokta operasyonları sürüyor...Son dönemde ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar hız kazandı.Bu kapsamda, MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini belirledi.MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK’lı Berfin Roj kod Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş’ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.PKK/KCK’lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları belirlendi.Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de öğrenildi.Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT’in hedef listesinde bulunuyordu.Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenen operasyonda, yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.Aslen Siirtli olan Berfin Roj kod Caize Selber, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1999’da İstanbul’dan PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.Katılım yapması akabinde terör örgütü tarafından silahlandırılarak Tunceli ve Erzurum’da savaşması için zorlandı ve 2022 yılına kadar Kandil, Asos, Zap, Mahmur, Haftanin ve Hakurk alanlarında silahlı ve ideolojik faaliyetlerde bulundu.Terör örgütünün Parti Merkez Okulu’nda eğitim aldı ve son olarak Süleymaniye’deki toplumsal alan faaliyetlerinde görev aldı.1992 yılında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Tekoşer kod Abdi Ulaş’ın kız kardeşi olan Tekoşin Dilgeş kod Emine ULAŞ, terör örgütüne 1999’da katılım sağlayarak uzun yıllar Tunceli’de silahlı faaliyet gösterdi.Yine Tunceli’de güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi ve yol kesme eylemlerinde bulundu. Irak’ta ise Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil’de sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterirken, örgüt içerisinde gençlik, sağlık, eğitim ve toplumsal alan faaliyetlerinde de görevler aldı.