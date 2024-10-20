Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem bugünün hem de yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı.Yayınlanan rapora göre, yurt genelinde geçtiğimiz hafta başından itibaren etkili olan soğuk hava yerini yeniden sıcak havaya bıracak.Hafta sonu Batı bölgelerde başlayan 1-2 derecelik ısınma hafta başından itibaren diğer bölgelerde de etkili olacak.Hava sıcaklıklarının 4-5 derece artarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.BUGÜNÜN HAVA RAPORUMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 24°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.ANKARA °C, 14°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı bulutluKONYA °C, 15°CAz bulutluNEVŞEHİR °C, 11°CAz bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerine yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 11°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 20°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 20°CAz bulutlu ve açık