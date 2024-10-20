İstanbul'da korkutan kaza: Kamyonetin devrilmesi sonrası trafik felç oldu

İstanbul'da Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, Alparslan Ç. yönetimindeki iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrilirken, kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, kamyonet şoförü Alparslan Ç.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.