16 yaşındaki suç makinesi, 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki hırsız, Karşıyaka polisi tarafından kıskıvrak ele geçirdi.
Polis ekiplerinin suçlulara yönelik çalışmaları sürüyor...
İzmir'de 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç., ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışmış ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranıyordu.
Bu kapsamda, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.
KOVALAMACA SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI
Ekipler, çalışma kapsamında şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç., ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışmış ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranıyordu.
Bu kapsamda, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.
KOVALAMACA SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI
Ekipler, çalışma kapsamında şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.