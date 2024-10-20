16 yaşındaki suç makinesi, 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

Polis ekiplerinin suçlulara yönelik çalışmaları sürüyor...İzmir'de 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç., ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışmış ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranıyordu.Bu kapsamda, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.Ekipler, çalışma kapsamında şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.